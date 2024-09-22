На Самару обрушится череда магнитных бурь

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На предстоящей рабочей неделе метеочувствительным самарцам придется непросто. На город надвигается космическая непогода. Небольшие возмущения в 2 балла 23, 24 и 25 сентября сменятся полноценной бурей.

— В четверг, 26 сентября, пятницу 27 сентября и субботу 28 сентября, геоактивность составит 5 баллов, — следует из прогноза Gismeteo.ru.

По информации из открытых источников, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Это явление — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает еще ниже. Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.

По словам ученых, в 2024 году Солнце будет особенно активно. А это означает шквал мощных магнитных бурь, пишет 63.ру.