На рынке мебели и декора жители Самары ловят тренд на ресейл и ретро

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На рынке мебели и декора жители Самары ловят тренд на ресейл и ретро

Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке мебели. Оказалось, что пользователи проявляют больший интерес к мебели и декору на ресейле, а также к винтажным изделиям. Так, доля продаж мебели и декора «с рук» достигла 56%. Наибольший интерес пользователи проявляют к декору, освещению и текстильным изделиям. 

В I квартале 2026 года доля продаж мебели и декора на ресейле превысила половину, достигнув 56%. Для сравнения, годом ранее на этот сегмент приходилось 47% продаж. Таким образом, обставлять и украшать свои квартиры и дома жители Самары сегодня предпочитают товарами, купленными на ресейле. 

Наиболее активно «с рук» покупают декор, предметы для хранения и освещение. Так, на 41% по сравнению с I кварталом 2025 года выросли продажи картин, постеров и рамок. На 40% чаще стали покупать вазы, кашпо и искусственные цветы. На 29% выросли продажи ароматов для дома и свечей. Предметы для хранения — ящики, контейнеры и органайзеры — стали покупать чаще на 12%. Из освещения заметнее всего выросли продажи настольных и напольных ламп (+21%) и светодиодной подсветки (+11%).

Также жители Самары стали чаще покупать на ресейле текстиль. Обычно это не бывшие в использовании вещи, а товары без упаковки или невостребованные части комплекта, по этим причинам не попадающие в категорию «новое». Так, в 2,5 раза чаще стали покупать полотенца, на 75% — постельное белье, на 39% — скатерти и салфетки и на 20% — пледы и покрывала. 

В ретро-сегменте пользователи также активно покупают декор, освещение и текстиль. Так, картины, постеры и рамки стали покупать чаще в три раза. Также в три раза выросли продажи статуэток и прочих декоративных элементов. Винтажные вазы и кашпо стали покупать чаще в 2,5 раза. Из винтажного освещения чаще стали покупать настольные и напольные (х4,5 раза), декоративные (х3 раза), потолочные и настенные (х2,5 раза) лампы. 

Также пользователи стали активнее покупать винтажные скатерти и сервировочные салфетки (х3 раза), пледы и покрывала (х2,5 раза), ковры (х2 раза) и ткани (+45%). Что касается ретро-мебели, в этой категории чаще всего покупают обувницы (х3 раза), тумбы (+86%), стулья (+56%) и кресла (+39%). 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
183
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
197
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
402
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
2254
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
395
Весь список