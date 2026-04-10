На рынке мебели и декора жители Самары ловят тренд на ресейл и ретро

Аналитики Авито подвели итоги I квартала 2026 года на рынке мебели. Оказалось, что пользователи проявляют больший интерес к мебели и декору на ресейле, а также к винтажным изделиям. Так, доля продаж мебели и декора «с рук» достигла 56%. Наибольший интерес пользователи проявляют к декору, освещению и текстильным изделиям.

В I квартале 2026 года доля продаж мебели и декора на ресейле превысила половину, достигнув 56%. Для сравнения, годом ранее на этот сегмент приходилось 47% продаж. Таким образом, обставлять и украшать свои квартиры и дома жители Самары сегодня предпочитают товарами, купленными на ресейле.

Наиболее активно «с рук» покупают декор, предметы для хранения и освещение. Так, на 41% по сравнению с I кварталом 2025 года выросли продажи картин, постеров и рамок. На 40% чаще стали покупать вазы, кашпо и искусственные цветы. На 29% выросли продажи ароматов для дома и свечей. Предметы для хранения — ящики, контейнеры и органайзеры — стали покупать чаще на 12%. Из освещения заметнее всего выросли продажи настольных и напольных ламп (+21%) и светодиодной подсветки (+11%).

Также жители Самары стали чаще покупать на ресейле текстиль. Обычно это не бывшие в использовании вещи, а товары без упаковки или невостребованные части комплекта, по этим причинам не попадающие в категорию «новое». Так, в 2,5 раза чаще стали покупать полотенца, на 75% — постельное белье, на 39% — скатерти и салфетки и на 20% — пледы и покрывала.

В ретро-сегменте пользователи также активно покупают декор, освещение и текстиль. Так, картины, постеры и рамки стали покупать чаще в три раза. Также в три раза выросли продажи статуэток и прочих декоративных элементов. Винтажные вазы и кашпо стали покупать чаще в 2,5 раза. Из винтажного освещения чаще стали покупать настольные и напольные (х4,5 раза), декоративные (х3 раза), потолочные и настенные (х2,5 раза) лампы.

Также пользователи стали активнее покупать винтажные скатерти и сервировочные салфетки (х3 раза), пледы и покрывала (х2,5 раза), ковры (х2 раза) и ткани (+45%). Что касается ретро-мебели, в этой категории чаще всего покупают обувницы (х3 раза), тумбы (+86%), стулья (+56%) и кресла (+39%).