На региональном портале Госуслуг опубликована информация о летнем детском отдыхе

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Бронирование путевок в летние лагеря в 2025 году осуществляется через обновленный сервис на региональном портале государственных услуг Самарской области: gosuslugi.samregion.ru.



Уже можно ознакомиться с перечнем лагерей и датами заезда, фотографиями территории и корпусов, условиями проживания.



7 апреля станут доступны авторизация в личном кабинете и создание черновика заявления на бронирование путевки.



Для бронирования необходимо:



- сформировать черновик электронного заявления на получение путевки, выбрав лагерь и дату заезда



- в день бронирования путевок отправить сформированный ранее черновик заявления.



Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря Самарской области - 25 апреля. Бронирование открывается в 9.00.



Забронировать путевку может только законный представитель ребенка при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.



Дополнительная информация в контакт-центре министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8-800-100-56-61.

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