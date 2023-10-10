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На пожаре на Гагарина в Самаре пострадали двое

10 октября 2023 13:39
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На пожаре на Гагарина в Самаре пострадали двое

После двух часов работы огнеборцы ликвидировали пожар в Самаре в жилом доме на улице Гагарина. Погибших нет, но два человека попали в больницу.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:18 утра вторника, 10 октября. В жилой пятиэтажке на пересечении улиц Авроры и Гагарина в Самаре загорелись несколько квартир. Пожару был присвоен повышенный класс сложности.

Спасателям в 08:54 удалось локализовать распространение огня на 80 квадратных метрах, а в 10:07 они объявили о полной ликвидации возгорания.

Погибших нет, пострадали два человека. Госпитализированы женщина с ожогами и мужчина с отравлением продуктами горения. Спасены из огня 14 человек, пишет Сова.

Напомним, причиной пожара мог стать хлопок газа. 

Теги: Пожар

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