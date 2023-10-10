В Самаре в дома на Гагарина взорвался газ

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Сегодня, 10 октября, в жилом многоквартирном доме по ул. Гагарина, 68 в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, в результате пострадало несколько квартир.

На месте происшествия прокурор города Самары Артем Ярыгин координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб.

Совместно с администрацией городского округа решается вопрос предоставления жилых помещений семьям, чьи квартиры пострадали.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства в сфере безопасности газового оборудования, сообщает облпрокуратура.