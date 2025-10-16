Я нашел ошибку
Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области

16 октября 2025 20:55
164
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.

С целью укрепления строевой выправки личного состава, демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений полиции к несению службы, 16 октября на площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области.

Перед заступлением на службу начальник регионального главка МВД России обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несения службы, усиленной охраны общественного порядка, неукоснительного выполнения поставленных задач, доброжелательности и вежливости при общении с гражданами.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил: «Нашему коллективу предстоит выполнить ряд важных задач. Запланировано проведение международного форума «Россия – спортивная держава». Мы должны обеспечить безопасность участников и гостей мероприятия. Уверен, что личный состав понимает всю важность задач, которые нам предстоит выполнить в первую декаду ноября».

Начальник областного главка МВД наградил ведомственными наградами за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников. После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых подозреваемых в совершении противоправных деяний, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

Для личного состава проведен тренаж по отработке боевых приёмов борьбы.

Сотрудники Центра кинологической службыдства ГУ МВД России по Самарской области продемонстрировали задержание и конвоирование условного злоумышленника.

В завершение гарнизонного развода заместитель начальника полиции Главного Управления МВД по Самарской области Юрий Дмитриев отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Под сопровождение оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области сотрудники ОВД, а также кинологи и полицейская кавалерия прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись по местам несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
16 октября 2025, 21:40
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств. Общество
133
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
16 октября 2025, 20:47
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию. Спорт
135
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
16 октября 2025, 20:20
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье. Новости компаний
142
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
201
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
222
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
261
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
497
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
663
Весь список