С целью укрепления строевой выправки личного состава, демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений полиции к несению службы, 16 октября на площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области.

Перед заступлением на службу начальник регионального главка МВД России обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несения службы, усиленной охраны общественного порядка, неукоснительного выполнения поставленных задач, доброжелательности и вежливости при общении с гражданами.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил: «Нашему коллективу предстоит выполнить ряд важных задач. Запланировано проведение международного форума «Россия – спортивная держава». Мы должны обеспечить безопасность участников и гостей мероприятия. Уверен, что личный состав понимает всю важность задач, которые нам предстоит выполнить в первую декаду ноября».

Начальник областного главка МВД наградил ведомственными наградами за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников. После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых подозреваемых в совершении противоправных деяний, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

Для личного состава проведен тренаж по отработке боевых приёмов борьбы.

Сотрудники Центра кинологической службыдства ГУ МВД России по Самарской области продемонстрировали задержание и конвоирование условного злоумышленника.

В завершение гарнизонного развода заместитель начальника полиции Главного Управления МВД по Самарской области Юрий Дмитриев отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Под сопровождение оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области сотрудники ОВД, а также кинологи и полицейская кавалерия прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись по местам несения службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО