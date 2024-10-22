На площади Куйбышева прошел строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка

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Руководством городской полиции проведен единый инструктаж и проверена готовность полицейских к несению службы.

С целью проверки готовности подразделений полиции к несению службы 22 октября на площади Куйбышева прошел строевой смотр и совместный инструктаж нарядов сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории областного центра.

В ходе мероприятия проведена проверка готовности нарядов к несению службы. Внимание личного состава обращено на бдительность во время несения службы, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, готовность всегда прийти на помощь. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии и Добровольной народной дружины, а также сотрудники частных охранных организаций.

В рамках мероприятия руководство поздравило полицейских с присвоением очередных специальных званий и отметило благодарностями отличившихся представителей Добровольной народной дружины и частной охранной организации.

После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

В завершение строевого смотра исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по городу Самаре полковник полиции Илдар Чагаев отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Сотрудники полиции в составе нарядов выдвинулись для несения службы на городские улицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО