С целью укрепления строевой выправки личного состава, демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений полиции к несению службы, 20 октября на площади Куйбышева прошел гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.
Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Начальник регионального главка МВД России обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несение службы, усиленной охраны общественного порядка, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, готовность всегда прийти на помощь. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций.
Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов наградил почетными грамотами и благодарностями за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников и представителей общественности.
Приказами Министра внутренних дел Российской Федерации за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе награждены:
Почетной грамотой МВД России
лейтенант полиции Виталий ЛАЗАРЕВ, заместитель командира взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре;
объявлена Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации
капитану полиции Евгению ЖДАНОВУ, командиру взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре;
прапорщику полиции Олегу ЗЮРИНУ, полицейскому полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре.
Приказом начальника Главного управления по Самарской области за добросовестное выполнение служебных обязанностей награждены:
Почетной грамотой ГУ МВД России по Самарской области
лейтенант полиции Радик ГАЛЯУТДИНОВ, заместитель командира взвода полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре;
капитан полиции Павел НИКИФОРОВ, командир взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре;
прапорщик полиции Владислав ДАЙТХЕ, старший полицейский УВО войск национальной гвардии по Самарской области;
Артур АНТОНОВ, представитель Общественной организации «ДНД ГОРОДА САМАРА»;
Евгений ЕРМИЛОВ, представитель Общественной организации «ДНД ГОРОДА САМАРА»;
Антон ЖИДКОВ, работник частной охранной организации «Агентство безопасности-2010».
После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.
Продолжили строевой смотр показательные выступления. Бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области продемонстрировали свою боевую подготовку, владение оружием и приемами рукопашного боя. Сотрудники Центра кинологической службы показали слаженную работу со своими верными напарниками при задержании условного грабителя, вырвавшего сумку у женщины. Во время задержания «подозреваемый» применил огнестрельное оружие, но был задержан кинологом с применением служебной собаки и отконвоирован в ближайший отдел полиции. Полицейские отдельной специальной роты ДПС ГИБДД продемонстрировали, как проходит задержание водителя автомашины, грубо нарушившего правила дорожного движения и пытающегося скрыться.
В завершение гарнизонного строевого смотра заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Дмитриев отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Под сопровождение оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области сотрудники самарской полиции и Управления Росгвардии по Самарской области, инспекторы ГИБДД, полицейские патрульно-постовой службы, кинологи, полицейская кавалерия городского полка ППСП, служебные автомашины прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись для несения службы на улицы города Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО