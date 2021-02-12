На памятник Александру II в Самаре хотят собирать пожертвования

105

Сумма внушительная — 70 миллионов рублей.

Стали известны подробности планов по установке нового памятника императору Александру II в Самаре. 63.RU их рассказал депутат губернской думы Александр Милеев.

— В марте в областном парламенте планируется круглый стол, на котором будут обсуждать детали реализации проекта, в том числе и место для постамента. В обсуждении примут участие специалисты и представители городской думы, — пояснил народный избранник.

По словам Александра Милеева, саму скульптуру уже выполнили в миниатюре из бронзы. Этим занимались мастера из Санкт-Петербурга.

— Примерная стоимость создания памятника — 70 миллионов рублей. При этом на него не будут выделять деньги из бюджета. Как и в прошлом, на него будут собирать пожертвования. Несколько человек уже заинтересовались, — рассказал депутат.

Работы по установке памятника планируют разделить на два этапа. Как рассказал Александр Милеев, сначала необходимо заложить первый камень будущей скульптуры. Здесь тоже не смогли обойтись без повторения событий XIX века.

— Когда в Самаре устанавливали оригинальный памятник, то под постамент заложили капсулу со свежим номером «Самарской газеты». Сейчас мы планируем повторить эту же процедуру, — добавил политик.

Одной из возможных дат установки депутат назвал август 2021 года. В этом месяце, только 150 лет лет назад, в 1871 году, император-освободитель посетил город с визитом.

О планах по новой установке памятника Александру II стало известно в конце января во время заседания комитета по культуре, спорту и молодежной политике областного парламента. Тогда депутаты рассмотрели предложение местных жителей.

Согласно хроникам, во время своего визита в Самару Александр II увидел еще строящийся кафедральный собор, дворянское собрание, Алексеевский детский приют, епархиальное женское училище и сиротский дом. По словам историков, император отметил в городе порядок и чистоту и объявил за это «монаршее благоволение» губернатору Григорию Аксакову.

В честь Александра II в Самаре назвали ремесленное училище и публичную библиотеку. А в 1889 году на Алексеевской площади (ныне — площадь Революции) установили памятник по проекту Владимира Шервуда. После революции, в 1927 году, скульптуру снесли, а на ее месте поставили статую Владимира Ленина.