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На медиаэкранах на площади Славы в Самаре ко Дню СПО начнет работу тематическая фотовыставка
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На медиаэкранах на площади Славы в Самаре ко Дню СПО начнет работу тематическая фотовыставка

25 сентября 2024 14:48
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Экспозиция объединила 260 фотографий, отражающих профессии, подготовку к которым осуществляют региональные образовательные организации, а также кадры с чемпионатов и конкурсов по профессиональному мастерству.

С 26 сентября на медиаэкранах на площади Славы в Самаре пройдет тематическая фотовыставка, посвященная среднему профессиональному образованию Самарской области.

День среднего профессионального образования установлен Указом президента РФ 25 июля 2022 года, и отмечается ежегодно 2 октября. В рамках проведения Дня СПО на региональном и федеральном уровнях проходят культурные и деловые мероприятия, конкурсы, акции, флешмобы, цель которых – популяризация рабочих профессий и специальностей и системы среднего профессионального образования.

Экспозиция, подготовленная министерством образования Самарской области ко Дню СПО, объединила 260 фотографий, отражающих профессии, подготовку к которым осуществляют региональные образовательные организации, а также кадры с чемпионатов и конкурсов по профессиональному мастерству.

Будущее предприятий и экономики региона в целом невозможно представить без квалифицированных кадров. В Самарской области выстроена система популяризации СПО. Сегодня по программам среднего профессионального образования в регионе обучается более 90 тыс. ребят в 85 образовательных организациях. Динамично развивается дуальное обучение: порядка 15 тыс. студентов, 2,5 тыс. предприятий и 4 тыс. наставников уже вовлечены в дуальную образовательную форму.

В Самарской области осуществляется поддержка и маршрутизация выпускников с целью закрытия кадровой потребностей предприятий ОПК. Так, в системе СПО сдается не просто выпускной экзамен, а демонстрационный, когда в комиссии наряду с преподавателями присутствуют представители работодателей. Для подготовки будущих специалистов созданы 30 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Действуют 3 образовательно-производственных центра (кластера) и 2 образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (Машиностроение, Железная дорога, Строительная отрасль, Педагогика, Правоохранительная сфера и управление).

Система СПО региона неразрывно связана с чемпионатами и конкурсами по профессиональному мастерству. Наш регион принимает участие в чемпионате «Профессионалы» и Чемпионате высоких технологий, в чемпионате для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Педагоги Самарской области принимают участие в федеральном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года».

Все эти события отражены в фотопроекте, посвященном Дню СПО. Выставка на мультимедийных экранах на площади Славы продлится до 6 октября 2024 года.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

Теги: Самара

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