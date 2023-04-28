На крыше дома твоего: ЦУР помогает восстанавливать кровли МКД

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Вопросы безопасности - превыше всего, и именно на них, в первую очередь, акцентируют свое внимание сотрудники Центра управления регионом, когда активные жители в социальных сетях описывают проблемные ситуации. Оперативная реакция ЦУР и органов власти позволяет исключить опасность для жизни и здоровья граждан. Первый ответ в соцсетях жители региона получают практически сразу, менее чем за три часа.

Вот несколько примеров. Сильный порыв ветра повредил кровлю на общежитии в селе Приволжье - кусок шифера свисал с крыши над входом в здание. ЦУР оперативно направил это сообщение в работу. Проблему устранили.

В Сызрани по адресу: ул. Декабристов 149 снесло штормовым ветром кровлю на крыше. Жители написали, что после дождя в квартире начался потоп до 1-го этажа. У людей пострадали мебель и техника, искрила проводка, что создавало угрозу пожара. Жильцы попросили повлиять на управляющую компанию. После жалоб в соцсетях муниципалитет взял вопрос на контроль и кровлю оперативно восстановили.

В Самаре на улице Мориса Тореза жители увидели трещину в световой опоре. Столб держался на честном слове и в любой момент грозил упасть на дорогу. Службы благоустройства Самары быстро среагировали и аварийную опору демонтировали.

Фото: ЦУР СО