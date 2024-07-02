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На карту проблемных домов БФ «Том Сойер Фест – Наследие» нанес 578 адресов

2 июля 2024 10:59
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На карту проблемных домов БФ «Том Сойер Фест –Наследие» нанес 578 адресов

В июне завершился масштабный сетевой флешмоб, организованный фондом «Том Сойер Фест –Наследие». Участникам предлагалось разместить на своих страницах в ВК фото домов, которые представляют историческую ценность, нуждаются во внимании и сохранении.

С 18 апреля по 1 июня флешмоб набрал более 500 000 просмотров в ВК!

Участники разместили 1800 фото домов. Всего из постов участников было выбрано 578 адресов домов из 41 региона России, нуждающихся во внимании, реставрации и заботе.

Фонд благодарит всех авторов постов, всех неравнодушных жителей России за участие в акции.

О флешмобе мы рассказали звездам театра и кино, музыкантам и политикам, спортсменам и блогерам. На своих личных страницах флешмоб поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн, поэт и артист Александр Гутин, музыкант Сергей Войтенко, втор книг и блогер Ксения Занина, краеведы, историки, руководители региональных музеев и сообществ о развитии внутреннего туризма.

Особенная благодарность – координаторам «Том Сойер Феста»  из Краснодара,  Елабуги, Кимр, Переславля-Залесского, Твери, Самары, Кургана, Вологды, Калуги, Нижнего Новгорода ….

Конечно, такого мощного охвата не вышло бы без участия СМИ. Спасибо за размещенные статьи и сюжеты сайтам, телеканалам, газете «Комсомольская правда», радио «КП», «Маяк». Спасибо за репост наших анонсов всем неравнодушным новостным пабликам «ВКонтакте»!

Карта с точками-адресами домов доступна по ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?usp=sharing&mid=1mMbUrT_rowlC1S-lZeDpqx0yzTrTzJM

Местным администрациям 41 региона России мы направим специальные письма.

Верим, что в следующем году флешмоб «Полечи дом-приложи подорожник» повторится и охватит еще больше больших и малых городов.

Всех неравнодушных к историческому наследию приглашаем на фандрайзинговые мероприятия ТСФ, которые проходят этим летом во всех регионах, где работают наши волонтеры.

Например, в Туле прошла лекция об истории русской городской усадьбы и дачной жизни в литературе и искусстве, а на эти выходные запланирован квест по Тульскому кремлю!

В Самаре 30 июня прошел «Большой своп», на котором собрали на восстановление Дома Кожевникова 21 350 рублей и обменялись одеждой, бижутерией, обувью, послушали хорошую музыку и учились рукоделию.

Неразобранные вещи после свопа передали в Центр помощи женщинам "Ты не одна", а значит, мы сделали сразу несколько хороших дел, а заодно отлично провели время! Повтор свопа запланирован на август.

И это всего лишь пара примеров фандрайзинговых мероприятий ТСФ.  Условием для участия является любое пожертвование в Фонд «ТСФ-Наследие.

Напоминаем, что любая помощь Фонду может сыграть большую роль в восстановлении конкретного дома. Ссылка для вашей помощи: https://tsfond.ru/help-foundation/

 

Мероприятия Фонда проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.

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