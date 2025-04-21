Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская компания «Интэкспласт» начала серийный выпуск деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства для нового автомобиля Lada Iskra.
Тольяттинский производитель при поддержке ФРП запустил серийный выпуск деталей для LadaIskra
Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.
Одобрены заявки новых участников проекта «Самарский продукт»
В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима.
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области.
Более 25 километров преодолели участники велопробега в Самаре
Прием заявок продолжается до 15 мая.
На форум «Сильные идеи для нового времени»поступило более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей
Павел Дуров опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что марте Франция «едва не запретила шифрование»
Павел Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал спецслужбам сообщения пользователей
Он заключен под стражу.
Житель Сызрани во время пьяной ссоры убил своего знакомого
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На форум «Сильные идеи для нового времени»поступило более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей

21 апреля 2025 14:38
143
Прием заявок продолжается до 15 мая.

Предложения по оказанию помощи участникам СВО и их семьям могут получить поддержку форума «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок продолжается до 15 мая. В это году идеи принимаются по пяти направлениям. Особое внимание уделяется проектам участников СВО и членов их семей. Отдельная одноименная тема есть в номинации Национальной социальной инициативы.

На прошлой неделе Самарская область вошла в топ-5 самых активных участников форума «Сильные идеи для нового времени». На платформу от региона было подано более 300 идей, что вывело область на 4-е место в стране.

Уже сейчас на платформе форума представлено более 230 идей, касающиеся темы поддержки участников СВО и членов их семей. Среди предложений, например, обучение вождению, что еще и расширяет возможности к трудоустройству, организация семейных туров выходного дня с погружением в культуру отдельных населенных пунктов.

Также предлагают механизмы для внедрения физических упражнений в повседневную жизнь, различные методы реабилитации. В том числе через развитие инклюзивного спорта, чтобы люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могли адаптироваться психологически, физиологически и эмоционально, а также справляться с психотравмирующим опытом. Есть идеи, касающиеся психологической помощи бойцам. Например, предложение обучать методикам самопомощи самих участников СВО. 

Кроме того, в рамках Национальной технологической инициативы военные могут подать свои идеи на треки: применение готовых гражданских технологий для нужд армии, каким знаниям и навыкам, востребованным на СВО могут обучить гражданские специалисты, как быстрее и проще внедрять гражданские технологии в вооруженные силы, идеи по новым использованиям дронов, энергообеспечению фронтовой территории. Например, есть решения о печати корпуса дрона из высокоэнергетических материалов, совмещающих конструкционную и боевую функции.  На сегодняшний день таких решений уже более 455.

Финал форума «Сильные идеи для нового времени», на котором лучшие идеи будут представлены руководству страны, состоится в Москве летом этого года. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Цель форума – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития. Участники форума предлагают своё видение будущего нашей страны и набор шагов для его достижения. Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Это возможность для каждого в нашей стране предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

Продолжает работу телеграм-канал «Сильные идеи. Самара», в котором авторы проектов могут найти нужную информацию или обмениваться опытом и выстраивать сотрудничество.

 

Фото- организаторы форума

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
21 апреля 2025  14:10
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
179
Что происходит когда умирает Папа Римский
21 апреля 2025  12:42
Что происходит когда умирает Папа Римский
377
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
21 апреля 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
231
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
783
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
695
Весь список