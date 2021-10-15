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На единый телефонный номер 112 принято около 1,4 млн обращений от жителей региона

15 октября 2021 15:51
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На данный момент система 112 в Самарской области интегрирована и работает с существующими смежными информационными системами оперативных экстренных служб:

В Самарской области за восемь месяцев 2021 года на единый телефонный номер 112 поступило около 1,4 млн обращений от жителей региона. В среднем за месяц поступает около 200 тыс. обращений граждан по различным вопросам, а за сутки – более 6500 звонков.

В 2020 году на единый телефонный номер 112 поступило более 2,5 млн обращений от жителей Самарской области. В период пика заболеваемости коронавирусной инфекцией (осень 2020 года) в систему 112 региона поступало за сутки более 10 тыс. вызовов. 

Со времени запуска работы системы 112 в 2017 году уже поступило более 8,4 млн обращений. Среднее время дозвона в Самарской области составляет не более 10 секунд.

Наибольшее количество вызовов связано с обращениями в единую дежурно-диспетчерскую службу – 28,56%, службу скорой медицинской помощи – 18,19%, на третьем месте по количеству звонков идут обращения по линии 02 – 9,56%, на четвертом месте обращения в пожарную спасательную службу – 1,97%. 

С момента поступления первого вызова, связанного с распространением новой коронавирусной инфекцией и до 1 августа 2021 года в системе 112 обработано более 11 тыс. обращений граждан. 

Позвонить на номер 112 можно даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.

Использование системы 112 подразумевает максимальную автоматизацию работы операторов. При звонке по номеру 112 у оператора, принимающего вызов, происходит автоматическое формирование и частичное заполнение специальной ситуационной карточки. Например, по данным автоматического определителя номера в карточке уже появляется номер телефона и район области, с которого осуществляется вызов. 

Согласно статистике, до 60 % вызовов, поступающих в экстренные службы, являются ложными или просто справочными. Операторы принимают эту нагрузку на себя, что минимизирует «бесполезный» трафик на профильные дежурно-диспетчерские службы.

В системе 112 также реализована возможность приема и отправки SMS сообщений, что позволяет принимать сообщения от граждан с полной потерей слуха и иными лицам, испытывающими трудности в вербальном общении. 

На данный момент система 112 в Самарской области интегрирована и работает с существующими смежными информационными системами оперативных экстренных служб:

- Скорой медицинской помощи;

- Газовой службы;

- ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- Интеллектуальной системой региональной безопасности, основанной на системе видеонаблюдения на территории г.о. Самара.

Система 112, созданная в 2017 году, объединяет в себе 150 объектов дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 35 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов по системе 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.

 

Фото:   правительство СО

 

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