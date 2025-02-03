Я нашел ошибку
Главные новости:
На момент поступления в НИИ состояние пациента было настолько критическим, что спасти его могла только трансплантация сердца.
Врачи НИИ Склифосовского провели успешную пересадку сердца и почки
В начале мероприятия, сотрудники ГАИ установили большой воздушный шар, куда предлагали студентам клеить стикеры с их сокровенными желаниями и мечтами.
На базе Самарского государственного колледжа прошел краш-курс по безопасности дорожного движения
Они пишут письма, изготавливают сети, окопные свечи и отправляют гуманитарную помощь.
Студенты медколледжей региона поддерживают участников СВО
По решению жюри «Учителем года» в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик.
В Самаре определили «Учителя года»
Уверена член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
Россия не останется без сельскохозпродукции из-за возможного нашествия саранчи и аномально теплой зимы
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений.
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
Это будет площадка, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки.
Путин распорядился провести в Москве и Московской области музыкальный конкурс «Интервидение»
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел Максим Решетников.
Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На базе Самарского государственного колледжа прошел краш-курс по безопасности дорожного движения

3 февраля 2025 22:05
77
В начале мероприятия, сотрудники ГАИ установили большой воздушный шар, куда предлагали студентам клеить стикеры с их сокровенными желаниями и мечтами.

Чтобы привлечь внимание молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, по инициативе городской Госавтоинспекции при содействии общественной организации «Ночной патруль» на базе Самарского государственного колледжа прошел краш-курс по безопасности дорожного движения.

Перед началом мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции установили большой воздушный шар, куда предлагали студентам клеить стикеры, на которых были написаны их самые сокровенные желания и мечты.

Открыл мероприятие, руководитель #гаисамара подполковник полиции Сергей Шепелев. В ходе своего выступления он поделился со студентами обстоятельствами нескольких «смертельных» аварий, произошедших за последние несколько месяцев на территории Губернской столицы и призвал быть законопослушными и взаимовежливыми участниками дорожного движения.

Далее, на экране появился молодой человек, который посредством музыкального выступления призывал участников неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

После чего, слушателям был продемонстрирован видеоролик, состоящий из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди. Подростки внимательно слушали исповедь парня – виновника автоаварии, который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни нескольких пассажиров, а он - водитель, остался жив.

Алексей Сафин – активист движения «Ночной патруль», на собственном примере рассказал, как помогал спасать пострадавших в ДТП.

В завершении, ведущий мероприятие сотрудник #гаисамара обратил внимание молодых людей на то, что резонансные происшествия остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали дети.

Перед завершающим видео, представители отделения пропаганды, неожиданно, для всех, лопнули воздушный шар и напомнили, что, если игнорировать Правила дорожного движения, все желания и мечты в одно мгновенье могут лопнуть, как воздушный шар и призвали молодое поколение быть внимательными и осторожными на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По решению жюри «Учителем года» в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик.
03 февраля 2025, 21:16
В Самаре определили «Учителя года»
По решению жюри «Учителем года» в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик. Образование
101
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений.
03 февраля 2025, 20:22
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений. Общество
124
Цель - повышение престижа рабочих профессий.
03 февраля 2025, 18:10
Сотрудников ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление МКД приглашают к участию в конкурсе «Профессионал года 2025»
Цель - повышение престижа рабочих профессий. Общество
254
В центре внимания
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
3 февраля 2025  09:55
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
290
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
970
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
781
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
816
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
665
Весь список