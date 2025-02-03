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Чтобы привлечь внимание молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, по инициативе городской Госавтоинспекции при содействии общественной организации «Ночной патруль» на базе Самарского государственного колледжа прошел краш-курс по безопасности дорожного движения.

Перед началом мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции установили большой воздушный шар, куда предлагали студентам клеить стикеры, на которых были написаны их самые сокровенные желания и мечты.

Открыл мероприятие, руководитель #гаисамара подполковник полиции Сергей Шепелев. В ходе своего выступления он поделился со студентами обстоятельствами нескольких «смертельных» аварий, произошедших за последние несколько месяцев на территории Губернской столицы и призвал быть законопослушными и взаимовежливыми участниками дорожного движения.

Далее, на экране появился молодой человек, который посредством музыкального выступления призывал участников неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

После чего, слушателям был продемонстрирован видеоролик, состоящий из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди. Подростки внимательно слушали исповедь парня – виновника автоаварии, который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни нескольких пассажиров, а он - водитель, остался жив.

Алексей Сафин – активист движения «Ночной патруль», на собственном примере рассказал, как помогал спасать пострадавших в ДТП.

В завершении, ведущий мероприятие сотрудник #гаисамара обратил внимание молодых людей на то, что резонансные происшествия остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали дети.

Перед завершающим видео, представители отделения пропаганды, неожиданно, для всех, лопнули воздушный шар и напомнили, что, если игнорировать Правила дорожного движения, все желания и мечты в одно мгновенье могут лопнуть, как воздушный шар и призвали молодое поколение быть внимательными и осторожными на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО