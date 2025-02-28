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На базе Самарского бизнес-инкубатора прошла стратегическая сессия «Комфортная городская среда»

28 февраля 2025 11:00
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На базе Самарского бизнес-инкубатора прошла стратегическая сессия «Комфортная городская среда»

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя главы Самары Юлии Ашурковой. В обсуждении приняли участие руководители профильных департаментов, главы внутригородских районов, представители самарской региональной организации Союза архитекторов России, муниципальных предприятий и учреждений, общественных организаций, жители города.

Основной целью сессии было обсуждение и аккумулирование идей и предложений экспертного сообщества Самары по созданию комфортной городской среды, определение ключевых векторов развития, которые станут основой стратегии развития города на следующие десять лет.

В стратегии предусмотрено несколько этапов реализации проектов: одни могут быть выполнены силами граждан, другие требуют участия администрации города, а третьи нуждаются в поддержке регионального и федерального уровней. 

Участники сессии обсудили необходимость трансформации городского пространства через комплексное развитие территории, улучшение экологической обстановки, повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение общественной безопасности.

.Для удобства участникам были предоставлены рабочие тетради, куда они могли записывать свои предложения и замечания, которые впоследствии будут учтены и проработаны специалистами университета и администрацией города. 

Напомним, что принять участие в обсуждениях социально-экономического развития города до 2036 года может любой желающий.

Также можно предложить свои инициативы на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф

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