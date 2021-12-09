На автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» инспекторы ДПС провели мероприятие «Регистрационный знак!»

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Мероприятие под условным названием «Регистрационный знак!» прошло на нескольких участках автодороги федерального значения «Ульяновск-Димитровград-Самара». Под пристальным вниманием инспекторов ДПС ОГИБДД О МВД России по Елховскому району находились автомобилисты, управляющие транспортными средствами с нечитаемыми номерными знаками.



Водителям, у которых имелись данные нарушения, полицейские напомнили, что нечитаемыми являются номера, если на расстоянии 20 метров невозможно прочесть в светлое время суток хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака, а в темное время суток – заднего государственного знака.



Некоторые автовладельцы признались, что намеренно не приводят в порядок регистрационные знаки, оставляя номер или часть номера грязным, не очищая его от снега. Таким образом, водители пытаются уйти от нарушений, которые фиксируют видеокамеры.



Сотрудники ГИБДД провели разъяснительную беседу с каждым нарушителем, предупредив об административной ответственности, предусмосмотренной ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), что влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.



В рамках профилактического мероприятия «Регистрационный знак!», сотрудники ГИБДД выявили более 12 автолюбителей транспортных средств, с нечитаемыми номерами. Все нарушения были устранены водителями на месте.



Регистрационные знаки автомобиля должны быть всегда чистыми и читаемыми, поскольку их наличие и читаемость относятся к исправности транспортного средства. Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправность автомобиля — в том числе и чистоту номерных знаков.

Фото: ГУ МВД СО