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На 95-м году жизни умер известный советский журналист-международник Всеволод Овчинников
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На 95-м году жизни умер известный советский журналист-международник Всеволод Овчинников

30 августа 2021 21:59
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Он известен по работе в различных газетах и на телевидении. Почти 40 лет он писал в газете «Правда».

На 95-м году жизни умер известный советский журналист-международник Всеволод Овчинников, передает РБК. об этом его родные сообщили «Российской газете», где он работал обозревателем.

«Да, к сожалению, это так, — подтвердил ТАСС главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин. — Это произошло сегодня».

В некрологе Овчинникову на сайте «Российской газеты» его коллеги признали, что работать вместе с ним было счастьем и удачей. «Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста», — указали авторы материала.

Всеволод Овчинников родился в ноябре 1926 года. Он известен по работе в различных газетах и на телевидении. Почти 40 лет он писал в газете «Правда»: был собственным корреспондентом издания в Китае и Японии. Также Овчинников был одним из ведущих программы «Международная панорама».

Овчинников — автор популярных книг «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы» (впервые была издана в 1971 году), «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах» (1980), «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием» (1984) и других. Он выпустил более 20 книг, которые переведены на английский, сербский, словацкий и другие языки. Их суммарный тираж превышает 7 млн экземпляров.

В 1982 году Овчинников удостоился звания заслуженного работника культуры РСФСР. В 2020 году он стал заслуженным журналистом Российской Федерации.

В последние годы Овчинников вел постоянную авторскую рубрику в «Российской газете», где рассказывал о своих путешествиях.

 

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Теги: Всеволод Овчинников журналист-международник умер

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