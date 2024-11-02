Мыслить, как изобретатели: Самарская областная научная библиотека приглашает на семинар

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7 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытый семинар на тему «ТРИЗ как метод развития творческого мышления». Встреча пройдёт при участии Рашида Шарипова – исполнительного директора Ассоциации «Центр изобретательства и инновационного образования “ТРИЗ-САМАРА”».

ТРИЗ (или теория решения изобретательских задач) – это методика, призванная развить в человеке гибкость мышления, способность структурировать получаемые знания и задействовать скрытые ресурсы мозга. На основе ТРИЗ создан целый подход в педагогике, который позволяет приобрести умение смотреть на разные жизненные ситуации с разных сторон и повсюду искать нестандартные решения. Человек, у которого развит «изобретательский» тип мышления, способен чётко и конструктивно вести переговоры, быстро ориентироваться в окружающей обстановке, находить компромиссы и достигать высоких результатов в своей работе.

Хотите развить у себя или у своего ребёнка способность к критическому мышлению, логическим умозаключениям и творческому подходу к решению повседневных дел? Тогда приходите на семинар с Рашидом Шариповым!

Просветительская встреча состоится в рамках проекта «Изобретатель и рационализатор: теория и практика технического творчества», который проводится Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ совместно с Самарским отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. О новых событиях проекта можно будет узнать в социальных сетях СОУНБ ( VK , Telegram ). Подписывайтесь и следите за новостями!

7 ноября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+