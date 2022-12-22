МВД СО: обманувший семерых пенсионеров мошенник задержан

107

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области предостерегают жителей Самарской Губернии: участились случаи телефонных мошенничеств в отношении граждан преклонного возраста по схеме «Ваш родственник попал в беду». Незнакомцы звонят на телефоны пенсионеров и требуют денежное вознаграждение за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, совершенное их родственником.

Звонить может как сам якобы «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для разрешения вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

За минувшие сутки жертвами мошенников стали 80-летняя жительница Волжского района, 89-летний мужчина и 80-летняя женщина из Сызрани. Общий материальный ущерб составил почти миллион рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

По всем подобным случаям полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности, местонахождению и задержанию причастных к противоправным деяниям.

Так, в октябре текущего года оперуполномоченными и следователями установлена причастность подозреваемого к совершению семи мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в беду», который выполнял роль курьера.

Следствием установлено, что 28-летний житель поселка Стройкерамика Волжского района Самарской области в сети Интернет познакомился с неизвестным лицом, которое предложило ему участие в противоправной деятельности, обманывая пенсионеров. Согласно его роли, он должен был забирать у пожилых граждан деньги, представляясь сотрудником правоохранительных органов. С 7 по 22 октября текущего года мужчина завладел денежными средствами семерых пожилых жителей Самарской области на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время уголовные дела, соединенные в одно производство, расследуются специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ У МВД Самары.

Следствие по делу продолжается, полицейские отрабатывают злоумышленника на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Полицейские обращаются ко всем: если вы узнали в задержанном мужчину, который совершил в отношении вас или ваших близких противоправные действия, обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 8(846)278-22-22 – дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области.

Еще раз напомните своим пожилым родственникам правила поведения в подобных ситуациях:

В первую очередь, под любым предлогом нужно прервать разговор и самому перезвонить родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Также нужно поинтересоваться именем и должностью собеседника, местом нахождения родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил интерес. Незамедлительно нужно сообщить сотрудникам полиции о совершаемых мошеннических действиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО