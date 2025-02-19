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По данным газеты "Коммерсантъ", рассматриваются два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации.
МВД предложило разрешить прописку граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты
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МВД предложило разрешить прописку граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты

19 февраля 2025 22:43
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По данным газеты "Коммерсантъ", рассматриваются два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации.

Правительство РФ получило и рассматривает предложение МВД о возможности прописки граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее член экспертной группы при Общественном совете при Минстрое Мария Перевощикова сообщила, что МВД предложило разрешить прописку в апартаментах и ведомство направило эту инициативу вице-премьеру Дмитрию Григоренко. "Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается", - рассказали в аппарате вице-премьера.

По данным газеты "Коммерсантъ", рассматриваются два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянной регистрации. Собственники такой недвижимости, как отмечает газета, платят и повышенный ежегодный налог - 0,5% от кадастровой стоимости.

Как напомнила в беседе с ТАСС управляющий директор агентства недвижимости NF Dom Наталья Сазонова, вопрос о статусе апартаментов и возможности приравнять их к жилой недвижимости поднимается периодически и каждый раз ситуация остается без изменений. Эксперт считает, что решение данного вопроса и в этот раз маловероятно. 

 

Фото:  freepik.com

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