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МВД: мошенники узнают данные граждан под предлогом установить код от домофона

20 февраля 2025 21:12
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Злоумышленники звонят гражданам от имени управляющей компании и информируют их о скорой замене двери подъезда.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с кодом от домофона. Об этом 20 февраля предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишут "Известия".

Злоумышленники звонят гражданам от имени управляющей компании и информируют их о скорой замене двери подъезда. Затем аферисты уточняют, сколько необходимо изготовить электронных ключей, как и когда удобно их получить, нужен ли запасной комплект.

«Успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности», — отметили в Telegram-канале ведомства.

После обсуждения деталей звонящие просят продиктовать присланный человеку на телефон персональный код — с помощью него к злоумышленникам попадают значимые данные гражданина.

Как уточняет «Газета.Ru», далее схема мошенничества варьируется. К примеру, один из потерпевших под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов» и в результате лишился более 1 млн рублей.

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