Главные новости:
На просьбы переставить автомобиль, находящиеся в нем мужчины не реагировали, вели себя агрессивно.
В Самаре припаркованный на автобусной остановке автомобиль перегородил путь автобусу с пассажирами
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору.
В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей
Баня — это также медитация «по-русски», которая для наших соотечественников является средством восстановления, какого-то внутреннего обновления и перезагрузки. 
Психолог объяснила, чем полезна в зрелом возрасте для здоровья баня
Как сообщил Иван Носков, электроснабжение в Самаре восстановлено.
В двух районах Самары отключали электричество
Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.
Россиянин был лишен права жить в собственной квартире после жалоб соседей
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С.
9 ноября в регионе без осадков, до +8°С
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки

8 ноября 2025 17:37
Мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.

Согласно мошеннической схеме, человек регистрируется на сайте аферистов, заполняет анкету, указывая личные данные, якобы для получения виртуальной карты. При этом после заполнения анкеты жертве необходимо оплатить "комиссию". Таким образом мошенники заполучают не только персональные данные человека, но и деньги.

В МВД призвали россиян никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
