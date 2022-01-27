Музейный проект «Вагон Головкина» участвует в конкурсе «Серебряный лучник»

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"В данный момент музейный проект «Вагон Головкина», созданный совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК» участвует в конкурсе «Серебряный лучник», Приволжье. Поддержите, пожалуйста, нас в голосовании", - сообщает пресс-служба Самарского художественного музея.

Данный вагон подготовлен в рамках совместного историко-просветительского проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Самарского областного художественного музея к праздничным мероприятиям, приуроченным к 150 – летию самарского мецената, художника, купца и основателя музея Константина Павловича Головкина.

Главной особенностью уникального вагона является специально разработанный интерьер каждого купе, который раскрывает одну из граней личности Константина Головкина. Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

Фото Самарского художественного музея