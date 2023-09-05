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Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «Самара музейная»

5 сентября 2023 14:10
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На пешеходной экскурсии прогуляемся по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи.

В конце XIX - начале XX вв. в России открывается большое количество региональных музеев, Самара не стала исключением. Открываются: Городской публичный и, Полицейский музеи. Но, помимо этого, в городе происходит большое количество культурных мероприятий: открытие художественных выставок, ученических и сельскохозяйственных выставок.

На пешеходной экскурсии прогуляемся по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи, узнаем истории их открытия. А также познакомимся с нереализованными проектами.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 7 сентября, четверг, 18:00

Экскурсовод: Татьяна Пульная - главный хранитель фондов.

Цена: 350 руб./чел

Продолжительность: 1,5 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16

 

Фото:   пресс-служба музея

Теги: Самара

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