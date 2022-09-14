Муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин посетил ИК-26 УФСИН СО

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По сложившейся традиции председатель Регионального духовенства управления мусульман Самарской области, член общественного совета при УФСИН России региона Талип Вагизович регулярно посещает исправительные учреждения области.

На этот раз адресом рабочей поездки стала ИК-26, расположенная в селе Спиридоновка, Волжского района. Сопровождал муфтия Самарского региона помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

В ходе посещения колонии Талип-хазрат провел беседу с руководством подразделения и его сотрудниками. Особое внимание муфтий Самарской области обратил на борьбу с проявлением экстремизма и терроризма, отметив, что одним из главных направлений работы является своевременное выявление сторонников радикальных течений и противодействие им.

Затем в молельной комнате Талип Вагизович встретился с осужденными из числа мусульман, с которыми провел богослужение по традиционным канонам.

В завершении мероприятия состоялся прием осужденных по личным вопросам. Прием Талип Яруллин проводил совместно с помощником начальника УФСИН региона по организации работы с верующими Игорем Вознесенским и с врио начальника ИК-26 майором внутренней службы Дмитрием Храмовым, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области