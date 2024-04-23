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Московские ветеринары спасли корги, который съел 20 шоколадок с оберткой за час, то есть, более 250 граммов продукта. Об этом сообщила пресс-служба социального комплекса столицы в своем Telegram-канале.



Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести даже к фатальному исходу.



Содержащееся в какао-бобах вещество теобромин действует на организм животных как яд.

Благодаря быстро оказанной помощи, Тедди поправился в течение суток и повторный приём ему не понадобился.

Фото: pxhere.com