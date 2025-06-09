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«МолоТ» стартовал: начались состязания между молодыми сотрудниками региональных предприятий

9 июня 2025 18:25
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Сегодня на территории лыжной базы «Чайка» состоялись соревнования по спортивному ориентированию.

В Самарской области стартовали региональные соревнования проекта Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). Проект реализуется в ПФО при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На региональный этап подали заявки крупные промышленные предприятия. Молодые сотрудники будут соревноваться в интеллектуальном и профориентационном конкурсах, спортивных состязаниях, военно-спортивной подготовке, а также семейной эстафете. Сегодня на территории лыжной базы «Чайка» состоялись соревнования по спортивному ориентированию.

«Вы первооткрыватели проекта «МолоТ» в Самарской области, - поприветствовала участников врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Это новый уникальный проект для работающей молодежи, который проходит во всех регионах Приволжского федерального округа. Сегодня мы даем старт соревнованиям, целью которых является создание условий для самореализации работников предприятий реального сектора.  Победители представят регион на окружных соревнованиях в Перми».

Каждое предприятие по-своему подошло к формированию команд.

«Спортивное ориентирование – новая для нас дисциплина, - рассказала главный специалист отдела управления персоналом АО «Авиакор-авиационный завод» Алена Зайцева. – На заводе проводим соревнования по футболу, волейболу, лыжам, теннису, шахматам, а соревнований по спортивному ориентированию у нас не было. Думаю, такие соревнования больше сплотят нашу молодежь, ведь на заводе они соревнуются друг с другом, а здесь представляют предприятие, чувствуют поддержку всего нашего коллектива».

Впереди соревнования по мини-футболу, волейболу, бегу, шахматам интеллектуальная игра, комбинированный марш-бросок, семейная эстафета и другие испытания. Итоги будут подведены в торжественной обстановке 27 июня в Струковском парке. А в августе победители будут защищать честь Самарской области на окружном финале в Перми.

 

Фото:   минтруд Самарской области

Теги: Самара

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