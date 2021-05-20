Молодёжный форум ПФО iВолга стартует 22 июля, на один день раньше объявленного срока 

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19 мая в Поволжском государственном колледже прошла встреча дирекции Молодёжного форума ПФО iВолга-2021 со студентами ссузов Самарской области.

Важным моментом встречи стала информация о перенесении сроков проведения форума. Их озвучила заместитель директора форума, руководитель службы заботы об участниках и регионального взаимодействия Юлия Рябева: «По техническим причинам организаторами принято решение дать старт форуму на день раньше. Таким образом, форум пройдёт на Мастрюковских озёрах с 22 по 30 июля. Это отличная новость, так как мы встретимся с нашими участниками на день раньше и уже совсем скоро проведем обновленный форум ПФО». Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

На встрече студентам презентовали нововведения и главные «фишки» iВолги, подробно рассказали о 7 новых сменах, грантовом конкурсе, а также культурно-досуговой программе.

Смену «Лидеры будущего» перед студентами ссузов презентовал её руководитель Сергей Заика:

«Уверен, что данная смена особенно заинтересует студентов ссузов Самарской области. Студенты колледжей часто становятся призерами и победителями различных конкурсов именно в номинации «Общественная деятельность». Общаясь с ребятами, сразу видишь, что они замотивированы на участие. Поэтому мы подробно остановились на таких нюансах форума, как образовательная программа и грантовая поддержка. Также обратили особое внимание на важность своевременной подачи заявки, даже если человек сомневается: время определиться со своим участием еще будет, а вот регистрация заканчивается уже 25 мая. После этой даты шанса попасть на поляну, чтобы познакомиться с известными общественными деятелями, уже не представится. Но я уверен, что студенты Самарской области не упустят такую возможность».

Своими эмоциями от встречи поделился студент Самарского энергетического колледжа Максим Калинин:

«iВолга в мою жизнь пришла давно. Я несколько лет назад узнал, что в ПФО есть такой крутой форум. Сначала я долго не мог выбрать, в каком направлении я хотел бы развиваться на нем, но уже сейчас я подал заявку на смену «Управляй будущим». Сегодняшняя встреча помогла мне окончательно убедиться, что я сделал правильный выбор. Очень радует, что форум такой открытый: его руководство всегда идёт на контакт, отвечает на все вопросы участников и устраивает подобные встречи. Огромное спасибо организаторам за подробный рассказ про все направления форума, а главное – за небольшие подсказки и лайфхаки, чтобы легко пройти отбор и оказаться на iВолге».