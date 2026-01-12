Молодёжка Народного Фронта Самарской области поздравила с новогодними праздниками Героя-чернобыльца

Активисты «Молодёжки НФ» в Самарской области посетили и поздравили с новогодними праздниками человека-легенду, чья жизнь стала примером мужества и служения Отечеству – генерал-майора авиации СССР, ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимира Викторовича Феоктистова.

Молодежь приехала к ветерану, чтобы лично вручить новогодние подарки и, самое главное, выразить слова искренней благодарности и глубочайшего уважения. В теплой, душевной атмосфере участники команды услышали от Владимира Викторовича воспоминания о его военной службе и о тех героических и трагических днях 1986 года, когда он, как и тысячи других советских людей, встал на пути атомной стихии.

Владимир Викторович Феоктистов – пример безусловного служения Отечеству. Родившийся 27 мая 1937 года, он с отличием окончил в 1957 году 151-е военное авиационное истребительное училище лётчиков в городе Сызрани. Звание «лётчик-снайпер» стало закономерным итогом его мастерства — за годы службы он налетал около 300 часов на различных самолётах. Его вклад в защиту страны не ограничился небом: с 1987 по 1990 годы он выполнял интернациональный долг в Республике Ангола в качестве советника командующего ВВС и ПВО. А в 1986 году его профессионализм, ответственность и личное мужество были направлены на выполнение одной из самых сложных задач века — защиту миллионов людей от последствий чернобыльской катастрофы. Его боевые и трудовые заслуги отмечены высокими государственными наградами: орденами «За службу Родине в ВС СССР» II и III степени, «Красной Звезды» и «Мужества».

«Для нас большая честь поздравить такого человека. Такие встречи бесценны. Это не просто поздравление ветерана, это диалог поколений, живая история, которую мы должны хранить и передавать дальше. Подвиги Владимира Викторовича и его товарищей – это фундамент, на котором строится наша память и любовь к Родине. Мы, молодежь, обязаны знать своих героев в лицо, перенимать их лучшие качества и быть достойными их наследия», – отметил координатор Молодёжки Народного Фронта в Самарской области Ирина Каштанова.

Встреча стала частью системной работы Молодёжки Народного Фронта по сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию. Активисты команды регулярно организуют подобные визиты, помогают в бытовых вопросах и стремятся окружить вниманием тех, кто посвятил жизнь защите страны и ее граждан.