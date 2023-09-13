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Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»

13 сентября 2023 11:35
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Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»

 

В Самарской области состоялась презентация масштабного международного молодёжного события 2024 года – Всемирного фестиваля молодёжи. Порядка 300 представителей молодёжных организаций и объединений Самарской области, а также лидеров и активистов молодёжных движений региона приняли участие во встречах, которые прошли в Молодежном центре «Лесная сказка» в рамках Школы молодежного актива «Кузница кадров», а также в Молодёжном центре Самарской области.

«Решение о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году было принято Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, он станет грандиозным событием, которое в очередной раз покажет всему миру, какие замечательные люди живут в нашей стране, какая у нас умная и целеустремленная, активная и всесторонне развитая молодежь», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

В 2024 году фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. Программа Фестиваля будет состоять из 7 блоков: содержательный, культурный, спортивный, детский (для самых юных участников), выставочный, полезный. Также планируется отдельная региональная программа, которая пройдет по всей стране, включая региональный этап «Действуй!» для участников и волонтёров, не прошедших отбор.

В ходе встречи Сергей Бурцев напомнил участникам о Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в 2017 году, отметив, что в этот раз делегация Самарской области будет в два с половиной раза больше.

«Мы сейчас в пятёрке регионов страны по зарегистрированным участникам и волонтерам. У нас очень активная молодёжь, и это радует. Безусловно, им предстоит пройти очень серьезный отбор», – дополнил руководитель профильного ведомства.

Чтобы принять участие в Фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com до 4 ноября. Планируется, что Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

Также продолжается набор волонтёров – планируется создать волонтёрский корпус из 5 тысяч добровольцев со всей страны. Для этого в субъектах России созданы 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи-2024.

«Для нашего региона это отличная возможность стать частью международного события и сделать большой шаг в развитии добровольческого движения Самарской области. Сейчас продолжается приём заявок, а в октябре Центр привлечения и подготовки волонтеров начнёт этап рекрутинга – собеседований с потенциальными волонтёрами из четырех регионов: Самарская область, Саратовская область, Республика Башкортостан, Оренбургская область. На данном этапе мы проводим коммуникационные и информационные встречи с различными группами молодежи. Уже после отбора мы проведём ориентационные тренинги для волонтёрских команд в четырех регионах», – подчеркнула Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 в Самарской области.

В ближайшее время такие встречи пройдут с представителями муниципалитетов Самарской области, а также вузов, колледжей и техникумов региона.

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

Теги: В центре внимания

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