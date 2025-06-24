Молодых управленцев региона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Лидеры села–2025»

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Состоялся официальный запуск Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села – 2025» - одного из флагманских проектов в сфере развития сельских территорий и подготовки новых кадров для села. Участниками конкурса могут стать инициативные молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Стать участником легко: нужно подать заявку и в срок выполнять задания. 18+

Подготовке кадров для села уделяется большое внимание в рамках федеральной программы «Кадры для АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

По итогам последнего конкурса «Лидеры села» сразу три представителя Самарской области были признаны победителями. Талантливые управленцы из Сергиевского, Ставропольского и Кинель-Черкасского районов доказали, что в регионе есть настоящие лидеры местного самоуправления, готовые развивать сельские территории и вдохновлять других.

Конкурс «Лидеры села» организован Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодёжи» (РССМ).

«Лидеры села» — это не просто проект, а реальный инструмент перезагрузки управленческого будущего сельских территорий, — отметил председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский. — Это возможность для молодых людей взять на себя ответственность, стать голосом и делом своей малой родины. Только в прошлом году в конкурсе приняли участие более 20 тысяч молодых людей из 89 регионов страны. И фермеры, и студенты, и общественные деятели — целеустремлённые, активные, неравнодушные».

Третий сезон конкурса обещает быть не менее масштабным. Регистрация уже открыта на официальном сайте лидерысела.рф.

Конкурс «Лидеры села» включает:

- образовательную траекторию с онлайн и очными форматами;

- серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала);

- финал в очном формате;

- программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями;

- возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Официальный телеграм-канал проекта: t.me/molodezhsela.

«Конкурс молодых управленцев «Лидеры села – 2025» - это проект для тех, кто не ждёт перемен — а создаёт их, - говорят организаторы. - Заявки для участия принимаются до 30 сентября 2025 года».

Фото предоставлено организаторами - «Российский союз сельской молодёжи» (РССМ)