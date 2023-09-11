Молодежный совет ГУФССП СО провел семейный день

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Молодежный совет ГУФССП России по Самарской области провел для детей сотрудников спортивно-развлекательное мероприятие "Семейный день".

В дни проведения всероссийского голосования Молодежный совет ГУФССП России по Самарской области решил порадовать сотрудников Службы спортивным семейным праздником. Судебные приставы вместе со своими детьми, разделившись на три команды, приняли участие в различных состязаниях, проверив свою ловкость, меткость и сообразительность.

В прохождении препятствий юным участникам помогали не только родители, но и члены Молодежного совета. Они же организовали для детей мастер-классы по раскраске гипсовых фигурок, плетению куколок из ниток, а также научили собирать и разбирать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

После прохождения эстафеты, перед тем как узнать результаты состязаний, юные участники вместе с родителями отправились восстановить силы и насладились вкусным чаем с конфетами и выпечкой. Ну, а победила, как всегда - Дружба, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области