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Молодые люди из различных городов и районных центров области примеряют на себя роль полицейского, из первых уст узнают о работе людей форме.
Молодежь Самарского региона принимает участие в акции «Студенческий десант»
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Молодежь Самарского региона принимает участие в акции «Студенческий десант»

20 января 2022 14:12
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Молодые люди из различных городов и районных центров области примеряют на себя роль полицейского, из первых уст узнают о работе людей форме.

В акции «Студенческий десант» принимает участие самая активная молодежь Самарского региона. Молодые люди из различных городов и районных центров области примеряют на себя роль полицейского, из первых уст узнают о работе людей форме, знакомятся с разными подразделениями органов внутренних дел.

Сотрудники МО МВД «Кинельский» встретились с учащимися 10 класса школы № 5 «Образовательный центр «Лидер», рассказали школьникам о преимуществах службы в органах внутренних дел и о порядке поступления в высшие учебные заведения системы МВД Российской Федерации. Затем ребята пообщались с экспертом экспертно- криминалистической группы старшим лейтенантом полиции Мариной Володенковой, которая рассказала им о работе подразделения, продемонстрировала содержимое унифицированного чемоданчика, а также предложила школьникам побывать в роли криминалиста и снять отпечатки пальцев со стеклянной поверхности.

Полицейские ОМВД России по Ставропольскому району совместно с представителем Общественного совета организовали для учеников 11 классов экскурсию в Отдел полиции. В рамках этой акции ребятам представилась возможность не только посетить ставропольский ОМВД, но и узнать подробно от самих руководителей о работе каждого подразделения - поближе познакомиться с кинологом и его четвероногим напарником и узнать, что находится в чемоданчике эксперта-криминалиста.

Подобные мероприятия прошли в Красноармейском, Кинель-Черкасском и Приволжском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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