Молодежь городов-миллионников высоко оценивает возможности для самореализации и развития

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Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Аналитический центр НАФИ узнали, что думают жители городов-миллионников в возрасте от 14 до 35 лет об успехе и самореализации.

По оценкам демографов, к 2030 году доля молодежи в России вырастет на 2,8 млн – до 25,4 млн человек. При этом молодежь – драйвер развития территорий. Для регионов важная задача – сохранить молодые кадры, создать условия для развития, сформировать возможности для самореализации, предоставить пространства для совершенствования навыков и компетенций. Это направление является ключевым в государственной молодежной политике.

«В результате опроса мы выяснили, что большинство молодежи городов-миллионников (84%) называют хорошими возможности для самореализации в стране. И практически столько же позитивно оценивают возможности в своем городе (83%). Всего пару лет назад эти показатели были гораздо ниже. Изменение статистики говорит о том, что работа, которую проводит наша платформа и все организации, создающие условия для развития молодежи, дает позитивный результат. В рамках исследования мы хотели понять, как именно молодежь понимает значение термина «самореализация», потому что зачастую люди в силу своего опыта и мировоззрения придают одному и тому же слову разный смысл. Выяснилось, что самореализация в большинстве случаев воспринимается как достижение намеченных целей (48%), возможность заниматься любимым делом (34%) и иметь материальное благополучие (27%)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Формула самореализации молодежи

В глазах российской молодежи из городов-миллионников самореализация – это, прежде всего, возможность достигать своих целей и реализовывать мечты. Такое мнение разделяет практически каждый второй – 48%.

Каждый третий участник исследования связывает самореализацию с трудовой деятельностью и говорит, что это возможность заниматься любимым делом (34%).

Для каждого четвертого жизненный успех и раскрытие собственного потенциала ассоциируются с материальным благополучием (27%), проявлением талантов (26%), достижением самостоятельности и независимости (24%).

В меньшей степени молодежь городов-миллионников считает самореализацией успешность (21%) и завоевание карьерных вершин (10%), а к самым редким установкам относятся слава и лидерство (1% и 3% соответственно).

Восприятие самореализации через устойчивую возможность достигать своих целей и реализовывать мечты в большей степени характерно для юношей (52% против 45% среди девушек). Для девушек – это прежде всего возможность делать то, что любишь (42% против 27% юношей).

Оценка возможностей в стране и регионе

Подавляющее большинство (84%) молодежи городов-миллионников позитивно характеризуют возможности для самореализации, личностного и профессионального развития в целом в стране. При этом исследование показало, что общефедеральные оценки практически полностью сходятся с городскими, региональными. Так, о наличии возможностей для самореализации в своем городе или регионе говорят 83% опрошенных (41% указывают, что они, безусловно есть, 42% – скорее есть).

По совокупным оценкам возможностей в своем городе или регионе лидируют Санкт-Петербург (92%), Пермь (90%), Красноярск (90%) и Ростов-на-Дону (88%).

Однако если смотреть на твердые оценки и доли тех, кто заявляет о наличии таких возможней безоговорочно или безусловно, то выше всего они среди жителей Екатеринбурга и Казани (по 50%), а также Москвы и Самары (46% и 43% соответственно).

Вместе с тем, 13% опрошенных считают, что в регионе их проживания нет широких перспектив для личностной и карьерной реализации. Преимущественно об этом говорят молодые люди, уже получившие высшее образование (28%), а также жители Волгограда (21%) и Новосибирска (20%).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют, насколько важно при разработке молодежных программ учитывать различия в восприятии успеха и самореализации среди различных групп молодежи: школьников, студентов, молодых специалистов, юношей и девушек. Принятие во внимание этих особенностей позволит создать более эффективные и целенаправленные мероприятия и программы, использовать индивидуализированные подходы к развитию навыков и компетенций, которые максимально соответствуют потребностям и ценностям молодежи. Персонализация сегодня – значимый тренд, который пронизывает все аспекты молодежного опыта. Наличие программ и проектов, созданных с учетом видения различных групп, – необходимое условие успешной молодежной политики и повышения уровня удовлетворенности молодежи своей жизнью», - рассказала руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Аделя Кавеева.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2023 г. Опрошены 800 человек в возрасте от 14 до 35 лет из городов Российской Федерации численностью населения 1 млн человек и более. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует молодое население городов-миллионников РФ по полу и возрасту. Статистическая погрешность данных не превышает 3,46%.