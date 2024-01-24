Модернизированные кинозалы открываются в Самарской области благодаря нацпроекту «Культура»

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В них устанавливают современную цифровую технику, новые экраны и кресла. Свыше 75 тысяч человек в 2023 году посмотрели фильмы в муниципальных кинозалах Самарской области, модернизированных в рамках нацпроекта.

В прошлом году в 18 районных кинозалах проведено более 8 тысяч сеансов. Больше всего зрителей обслужили в киноконцертном зале «Юбилейный», который находится в поселке Безенчук, где было приобретено 11,9 тысяч билетов.

«Аудитория, которая посещает наш кинотеатр, очень разнообразна. В первую очередь посмотреть кино и мультфильмы приходят целыми семьями. Помимо этого, работа с местными школами даёт свои плоды в виде групповых посещений киносеансов. Федеральная программа «Пушкинская карта» тоже помогает увеличению посещений молодыми людьми. Жители близлежащих населённых пунктов, таких как: пгт Осинки, село Преполовенка, посёлок Сосновка и др. также не отказывают себе в удовольствии приехать и посмотреть новинки кино на большом экране. Надеемся, что дальше аудитория нашего кинотеатра будет только расти», — рассказал методист по составлению кинопрограмм киноконцертного зала «Юбилейный» Михаил Юрьевич Михайлов.

В 2023 году современным оборудованием были оснащены кинозалы в Большечерниговском, Большеглушицком, Шенталинском и Нефтегорском районах.

Годом ранее благодаря финансированию Фонда кино цифровые кинозалы появились в Исаклинском и Шигонском районах.

Фото: минкульт СО