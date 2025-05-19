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Многодетных предложили обеспечить бесплатными парковочными местами

19 мая 2025 11:03
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Многодетных предложили обеспечить бесплатными парковочными местами

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас многодетным предоставляют бесплатную парковку в 37 субъектах страны, но условия для нее везде разные, отметило агентство. В случае принятия законопроекта, льгота станет федеральной.

Проект в нижнюю палату парламента направит первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (»Справедливая Россия — За правду»). Он подчеркнул, что если за каждую парковку приходится платить, это «бьет по семейному бюджету».

«Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу», — добавил парламентарий.

В январе заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила ввести в России День многодетной семьи. По словам депутата, она получила множество обращений с подписями многодетных родителей, а также писем из региональных общественных объединений с призывом ввести этот праздник, пишет Газета. 

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