Многодетные семьи из Самарской области получат награду Президента

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Государственной наградой «Родительская слава» награждены три семьи из Самарской области. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Орден «Родительская слава» будет вручен многодетным семьям Романовых и Кураевых, медаль ордена «Родительская слава» — многодетной семье Осыдченко.

В Самарской области семьи с детьми охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Поддержка семей с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. На повышение качества жизни семей с детьми направлены национальные проекты, инициированные Президентом России.

Огромное внимание поддержке семей с детьми уделяет губернатор Дмитрий Азаров. «Дружная семья является залогом единой и великой России. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе жили представители разных народов, много больших, счастливых семей», — отмечал глава Самарской области.

Николай Александрович и Ирина Анатольевна Кураевы из Чапаевска в браке 24 года и воспитывают тринадцать детей. Николай Александрович работает газоэлектросварщиком на одном из крупных промышленных предприятий области. Ирина Анатольевна занимается воспитанием детей. Ребята прекрасно играют на музыкальных инструментах, занимаются рисованием. В семье царит атмосфера мира и добра, уважения к труду. И родители, и дети отмечены многочисленными грамотами и благодарностями за успехи в учебной деятельности и общественной жизни.

В 2018 году из резервного фонда Губернатора Самарской области многодетной семье была выделена социальная выплата на завершение строительства жилого дома, а в 2021 году Кураевым помогли с приобретением микроавтобуса.

«Мы счастливые люди! Очень приятно и трогательно, когда государство, в котором мы живем и растим детей, проявляет о нас заботу. Такая награда и внимание – это значимо для нашей семьи и, конечно, большая ответственность. Мы поддерживаем исконно-русскую традицию достойно воспитывать детей и быть многодетными родителями. Надеемся, что наши дети продолжат наш замечательный путь!», — поделилась Ирина Кураева.

Супруги Романовы из Безенчукского района воспитывают двенадцать детей. В прошлом году они отметили 25-летие совместной жизни. Андрей Борисович – профессиональный строитель, на сегодняшний момент — самозанятый. Надежда Ивановна посвятила себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Старшие сыновья, закончив медицинский колледж, сейчас работают: Андрей — спасателем, Марк – медбратом на скорой помощи. Старшая дочь Маргарита после окончания учебы работала медицинской сестрой в период пандемии в ковидном госпитале г. Самары, а сейчас находится в декретном отпуске. Студенты Артур и Вениамин получают среднее профессиональное образование и очень увлечены выбранным делом, показывая хорошие результаты и побеждая в конкурсных состязаниях. Дочери Ольга, Лилия, Елена, Ирина, сыновья Петр, Роман учатся в общеобразовательной школе. Лилия и Елена закончили музыкальную школу, Ольга завершает обучение в музыкальной школе. Роман увлекается инженерно-техническим творчеством и посещает «Кванториум». Сын Давид посещает развивающие занятия в учреждениях дополнительного образования детей. Ирина, Роман, Лена и Ольга занимаются рисованием.

Семья очень дружная и сплоченная. У супругов Романовых много наград, в том числе Почетная грамота Губернатора Самарской области за большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций.

«Мы очень рады тому, что наш скромный родительский вклад в воспитание детей оценен на уровне Президента Российской Федерации. Мы оба из многодетных семей, но никогда не думали, что наша семья будет настолько многочисленна. Это стало возможным и благодаря существенной поддержке многодетных семей, которые оказываются со стороны Губернатора Самарской области и Президента Российской Федерации. Благодарим за такую высокую награду, которой нас удостоили. И хочется поблагодарить Президента России за то, что он учредил такую награду как орден «Родительская слава»», — подчеркивают супруги Романовы.

В семье Осыдчкено из Жигулевска восемь детей: старшие – студенты, а самой младшей Александре всего 1 год. Сергей Александрович и Анастасия Владимировна — члены Жигулевской городской общественной организации многодетных семей «МНОГОДЕТКИНО», осуществляющей свою деятельность более десяти лет и объединившей более 300 человек. В настоящее время Анастасия Владимировна участвует в реализации проекта «Шьем добро», в рамках которого члены организации изготавливают трикотажные изделия и передают их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Набирает обороты благотворительная акция «Неделя добра»: женщины шьют необходимые вещи для участников СВО.

Оба супруга медики. Их мечта, чтобы все члены семьи Осыдченко стали медицинскими работниками. И она уже начинает сбываться: обе старшие дочери – студентки Тольяттинского медицинского колледжа. Полина обучается по специальности «лечебное дело», Ксения — по специальности «Лабораторная диагностика». Сын Матвей получает специальность «сварщик» и принимает активное участие во всех спортивных соревнованиях и спартакиадах, проводимых в городе. Школьники Мария, Сергей, Роман посещают различные секции и помогают родителям.