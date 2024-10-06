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5 октября в столице назвали имена отличившихся конкурсанток. Мисс Россия-2024 стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Она получит миллион рублей и будет представлять РФ на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".



Второе место заняла Ирина Миронова из Тольятти. Бронза у Ульяны Евдокимовой из Санкт-Петербурга. Спецприз присужден Ангелине Горбуновой из Саратовской области.



Тольяттинка Ирина Миронова окончила Московский колледж Плеханова по специальности "Банковское дело", а также заключила контракт с модельным агентством. Ее хобби - воздушная гимнастика, танцы, горные лыжи, серфинг и катание на гидроцикле. Мечтает побывать в Сибири и Париже. Хочет заняться большим теннисом, конным спортом, выучить французский язык и подтянуть английский.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com