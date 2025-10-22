Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"

22 октября 2025 13:20
115
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"

Министерство цифрового развития и связи Самарской области сообщило о запуске чат-бота "Карта жителя Самарской области" в национальном месседжере МАХ.

Мессенджер МАХ включен Минцифры РФ в "белые списки" сайтов, на которые не распространяются ограничения работы мобильного интернета, вводимые в целях безопасности. В первую очередь в МАХ переносятся наиболее востребованные сервисы.

Чат-бот "Карта жителя Самарской области" доступен в МАХ с 22 октября 2025 года. Он предназначен для информирования граждан о возможностях проекта в автоматизированном режиме. Через чат-бот есть возможность уточнить порядок получения и использования карты в повседневной жизни, пополнить или сменить серию транспортной карты, узнать какие виды проездных существуют. Бот может дать информацию о порядке перевыпуска карт и ссылку на портал, где это удобно сделать.

Держатели карты, после регистрации со своим номером телефона, могут воспользоваться электронными сервисами и узнать статус выпуска карты, ее баланс и записанную серию транспортного приложения. Важно, что информация о карте предоставляется по номеру, указанному в заявке при оформлении Карты жителя Самарской области. Для того, чтобы запустить чат-бот, достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку "Начать".

В октябре министерство цифрового развития и связи Самарской области также запусило региональные чат-боты "Госуслуги Самарской области" и "Самара — работа для СВОих".

Министерство цифрового развития и связи Самарской области продолжает работу по созданию новых электронных сервисов в национальном мессенджере MAX по социально-значимым сферам, пишет Волга-Ньюс.

