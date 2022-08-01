Минсельхоз: мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией

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Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Ekaterra сообщила РИА Новости, что уходит с российского рынка. Так, в стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа.

"Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", - считает Минсельхоз.

По данным ассоциации "Росчайкофе", которые приводятся в сообщении, основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом.

"Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей", - уверено министерство.

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