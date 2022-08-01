Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком металлургической продукции для западных партнеров, но не собирается работать с недружественными странами себе в убыток.
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Диетолог Соломатина рассказала о пользе ягод для пожилых людей.
Врач-диетолог: людям после 60 лет обязательно нужно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды
В заключении судебно-медицинских экспертов причиной смерти Шатунова назван острый инфаркт с разрушением стенок миокарда сразу в двух местах.
Следователи и медики не обнаружили криминальной составляющей в смерти Юрия Шатунова
Ранее, 30 июля, в ГУ СКР по столице сообщили о задержании руководства хостела:  учредителя и генерального директора заведения.     
В Москве задержали пожарного инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
В стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа.
Минсельхоз: мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией
Потерпевшему удалось покинуть место происшествия  и обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Жителя Новосемейкино ждет суд за покушение на убийство работника электромонтажной службы
Понедельник-вторник технические дни.
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Данные о пострадавших не поступали. Над тушением пожара работают три бригады спасателей.
В Риме загорелась крупнейшая по площади киностудия Европы «Чинечитта»
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минсельхоз: мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией

1 августа 2022 22:37
61
В стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа.

Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Ekaterra сообщила РИА Новости, что уходит с российского рынка. Так, в стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа.

"Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", - считает Минсельхоз.

По данным ассоциации "Росчайкофе", которые приводятся в сообщении, основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом.

"Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей", - уверено министерство.

 

Фото:    pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
292
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
720
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
854
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
2704
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
743
Весь список