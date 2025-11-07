Я нашел ошибку
Главные новости:
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В Москве волейболисты из Самарской области обыграли МГТУ.
«Нова» одержала четвертую победу в пяти матчах Суперлиги
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.
Минпросвещения России и Федерация фиджитал спорта договорились вместе развивать функционально-цифровой спорт в школах
Снежана Надежкина стала победителем по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».
Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе «УМНИК-2025»
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
Волонтеры самарского Росреестра приняли участие в форуме "Россия - спортивная держава"
Студентов призвали критически относиться к предложениям «быстрого заработка» и строго соблюдать закон.
В Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие со студентами
Самарская область вошла в ТОП-10 Индекса активности регионов в ИИ за 2024-2025 год.
Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Минпросвещения России и Федерация фиджитал спорта договорились вместе развивать функционально-цифровой спорт в школах

7 ноября 2025 12:30
90
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.

На полях XIII Международного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре Министерство просвещения РФ и Всероссийская федерация фиджитал спорта заключили соглашение о внедрении функционально-цифрового спорта в систему школьного образования в стране. Подписи на документе поставили глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и президент федерации фиджитал спорта Никита Нагорный.

«Мы провели первый в истории открытый фиджитал-урок. Это важное начинание, поскольку мы даем детям возможность воспользоваться тем подарком, который сделал наш Президент всему миру, открыв не существовавший ранее формат спортивных состязаний. Их участники должны иметь хорошую физическую подготовку и навыки игры в виртуальном мире», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, открывая фиджитал-урок на XIII Международном форуме «Россия-спортивная держава». 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.

«Наша ключевая задача – воспитывать гармонично развитых личностей, готовых к вызовам современности. Сегодня мы делаем важный стратегический шаг, объединяя традиционное физическое воспитание с цифровыми технологиями. Фиджитал – это спорт будущего. Мы уверены, что его интеграция в школьную программу позволит не только укрепить здоровье учащихся, но и будет способствовать развитию их стратегического мышления, командного духа и цифровой грамотности, формируя тем самым востребованные компетенции», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Основная цель соглашения – интегрировать фиджитал-дисциплины в программы физического воспитания общеобразовательных школ России, а также массово привлечь учащихся к регулярным занятиям физкультурой. Современный технологичный формат фиджитал спорта, сочетающий физическую активность и цифровые технологии, призван сделать уроки физкультуры более интересными и увлекательными.

Президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный подчеркнул стратегическую перспективу сотрудничества.

«Подписание соглашения с Министерством просвещения России дает старт беспрецедентному развитию фиджитал спорта среди школьников и студентов среднего звена. Это шанс не только популяризировать спорт, но и изменить отношение к физкультуре в целом. Мы видим, что фиджитал спорт гармонично сочетает в себе развитие интеллекта и физических способностей, предлагая формат, который увлекает и мотивирует. Наша цель – не просто ввести новые уроки, а воспитать поколение, которое понимает ценность здорового образа жизни, умеет работать в команде и мыслить стратегически как в виртуальном, так и в реальном мире», – отметил он.  

Соглашение предусматривает совместную разработку методических рекомендаций и образовательных программ, реализацию пилотных проектов в образовательных учреждениях, организацию всероссийских соревнований и фестивалей по фиджитал спорту среди школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений, а также подготовку и повышение квалификации педагогических кадров для работы с новым направлением.

 

Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта

