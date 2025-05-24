Министр транспорта региона Сергей Карпов встретился с выпускниками 9-х и 11-х классов школы села Васильевка

145

Сегодня в Самарской области особенный день — последний звонок. Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов встретился с выпускниками 9-х и 11-х классов школы села Васильевка Ставропольского района. Он пожелал им удачи на экзаменах.

«Вы вступаете во взрослую жизнь. В нашей стране много возможностей для развития ваших талантов и достижения ваших целей», — обратился к выпускникам министр.

Сергей Карпов также поблагодарил учителей и родителей за их труд в воспитании молодого поколения и за качественное образование, которое они дали своим ученикам.

Фото: минтранс СО