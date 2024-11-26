Международные переводы теперь можно получить в 30 000 отделений Почты России

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Почта России стала партнером международной платёжной системы KWIKPAY. Теперь переводы из Израиля, Греции, Кипра, Турции и Узбекистана можно моментально получить в 30 000 почтовых отделениях.

Из-за рубежа перевод можно отправить более чем из 900 точек в Турции, Греции, Кипре, Израиле и Узбекистане по номеру телефона, карты или счёта. Денежные средства станут доступны для получения сразу же после отправки, максимальная сумма — 300 000 руб.

Денежные переводы работают и в обратном направлении. За рубежом средства можно получить в отделениях платёжной системы в той валюте, которая доступна в выбранной точке получения. Посмотреть адреса всех точек KWIKPAY за рубежом можно на сайте платёжной системы.

«Почта России стремимся сделать финансовые услуги доступными для всех клиентов, предлагая новые удобные способы перевода денежных средств. Подключение почтовых отделений к платёжной системе KWIKPAY значительно упрощает получение средств из-за рубежа, делая этот процесс быстрым и надёжным», — подчеркнул директор по развитию цифровых продуктов Почты России Антон Нечаев.

На сегодняшний день клиенты Почты могут перевести денежные средства по 17 зарубежным направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Турцию, Таджикистан, Узбекистан, а также в Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Израиль, Кипр и Грецию. Воспользоваться услугой можно как в 30 000 почтовых отделений, так и в мобильном приложении компании.