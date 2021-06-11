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Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»

11 июня 2021 20:56
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11 июня в первый рейс по маршруту «Самара — Жигулевское море» отправился скорый электропоезд «Ласточка».

11 июня, в пятницу, в первый рейс по маршруту «Самара — Жигулевское море» отправился скорый электропоезд «Ласточка». Старт регулярным скоростным перевозкам между центрами Самарско-Тольяттинской агломерации дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев.

«Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая «ласточка» — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится, - отметил Дмитрий Азаров. — Благодарю руководство АО «РЖД», лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали».

У руководства региона и Куйбышевской железной дороги сложились крепкие партнерские отношения не только в сфере грузо- и пассажирских перевозок, но и в социальной, научно-образовательной сфере, в направлении инновационного развития. «Это говорит о том, что объединяя усилия, Самарская область и Куйбышевская железная дорога, ОАО «РЖД» смогут справиться с любой задачей», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также напомнил еще об одном проекте, который реализуется в сотрудничестве с Куйбышевской железной дорогой — проекте строительства железнодорожной ветки в особую экономическую зону Тольятти. Он позволит существенно расширить возможности ОЭЗ и реализовать на ее территории крупнейшие производственные проекты.

Важность события для Куйбышевской железной дороги и всей Самарской области отметил начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев. «Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав¸ развивающий скорость до 160 км/ч. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта бы не было», - поблагодарил он главу региона.

Движение электропоездов на летний период организовано по удобному для жителей расписанию: ежедневно на маршруте будет курсировать 6 пар скорых пригородных электропоездов в сутки в 07:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. Время в пути составит всего 1 час 25 минут.

Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров и оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло.

В каждом составе предусмотрено 416 мест для пассажиров. Для комфорта маломобильных пассажиров имеются специальные места. На маршруте следования скорого пригородного электропоезда «Ласточка» предусмотрено 4 остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.

 

Теги: «Ласточка» Самара — Тольятти

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