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Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти

13 декабря 2021 13:30
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Метафорум «Креативные города» пройдет в Тольятти

Национальный форум, стартовавший в ноябре и охвативший офлайн 10 городов по всей России, пройдет 14 и 15декабряна площадке «Точки кипения» Тольяттинского государственного университета. В течение двух дней пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий Самарского региона, Москвы, Ижевска, Якутска и других городов России в формате онлайн и офлайн представят свое видение развития новой сферы экономики. 

По оценке Центра городских компетенций АСИ (ЦГК АСИ), в топ-3 креативных отраслей Самарской области по количеству организаций входят разработка программного обеспечения, архитектура и реклама. При этом доля креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) региона составляет 4,3%.Как увеличить этот показатель и сделать города области креативными? На этот вопрос найдут ответ участники Метафорума.

«У многих Тольятти всегда ассоциируется с современным, молодым, энергичным, во многих отраслях промышленности передовым, творческим городом. И это действительно так. Он должен войти в ТОП -10 городов, где будут развиты креативные индустрии. В городе для этого есть все необходимые условия. Метафорум «Креативные города» может стать точкой отсчета объединения креативных лидеров города для совместных проектов, которые будут способствовать процветанию Тольятти», - рассказала руководитель управления международных и межрегиональных связей мэрии городского округа Тольятти Наталья Христ.

Спикерами форума в Тольятти станут: брендмейкер, дизайнер,спикер TEDx, владелец студии дизайна, маркетинга и брендинга «Мален», преподаватель для дизайнеров в высшей школе «Среда Обучения» при МЭИ и в GeekBrains при Mail.ru Юлия Мокроусова, магистр архитектуры, исследователь в сфере ревитализации и активации городских пространств, директор центра урбанистики и стратегического развития территорий Мария Степанова, специалист по организации проектной деятельности центра урбанистики и стратегического развития территорий, автор социокультурного и медиапроекта «Лаборатория Тольяттинских идентичностей» Мария Кузнецова, руководитель представительства Молодежного центра Союза кинематографистов России Самарской области Андрей Антипенко, президент Поволжского Института Итальянской Культуры Данте Алигьери, генеральный директор Современной Гуманитарной Бизнес Академии Татьяна Буробина, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин и другие. На Метафорум приглашены представители мэрии, технопарка «Жигулевская долина», Бизнес – инкубатора Тольятти, депутаты городской Думы, известные девелоперы, представители учебных заведений города, торгово – промышленной палаты.

С программой Метафорума можно познакомиться на официальном сайте проекта. 

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