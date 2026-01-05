Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января

8 января (четверг) в 16.00 историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя». (12+).

Лекция посвящена дореволюционным развлечениям самарцев в зимнюю пору и в новогодние праздники. Гости узнают, модно ли было кататься на санях по улицам города больше 100 лет назад, где в дореволюционной Самаре располагались катки, какие зимние товары продавались в магазинах, посещали ли горожане рождественские театральные постановки и многое другое.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cSCMPh

В субботу, 10 января, в 16.00 пройдет лекция «Новогодние киносказки Эльдара Рязанова» (12+).

Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

В четырех фильмах знаменитого режиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после «Иронии судьбы» Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино. На лекции гости узнают об истории создания двух «Карнавальных ночей» (1956, 6+ и 2006, 12+), «Зигзага удачи» (1968, 6+) и «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+), а также о приемах, из которых складываются рязановские новогодние фильмы.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cSCMRD

Фото: Музей Эльдара Рязанова