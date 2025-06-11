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Мэрия Самары утвердила муниципальную программу развития сферы ритуальных услуг

11 июня 2025 21:36
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В ритуальную сферу Самары до 2030 года вложат 1 млрд рублей.

Мэрия Самары утвердила муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения", рассчитанную на 2026-2030 годы. "Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 931,77 млн рублей", - отмечается в программных документах, опубликованных на сайте городской администрации, сообщает Волга Ньюс.  

Приводится и раскладка по годам. Так, в 2026 году планируют выделить 133,76 млн рублей, в 2027 - 207,3 млн рублей, в 2028 и 2029 гг. - 198,3 и 192,6 млн рублей, а в 2030 году - 199,6 млн рублей.

В феврале был представлен проект программы. В соответствии с прописанными мероприятиями в Самаре планируют обустроить два новых кладбища (в районе пос. Воскресенка и в районе пос. Ясная Поляна), привести в порядок уже существующие, а также построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Также предстоит узаконить участки в районе поселков Рубежное, Винтай и Задельное, которые фактически заняты захоронениями.

 

Фото:   freepik.com

 

 

 

Теги: Самара

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