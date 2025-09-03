Мэр Самары проиграл суд против застройщика

203

Региональный арбитраж отказал в удовлетворении иска главы Самары инвестиционно-строительной компании "ДомАС". Спор связан с судьбой квартала в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы, который находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд".

Эту площадку компания получила 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Она должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

Мэрия Самары дважды расторгала договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условий соглашения. В обоих случаях "ДомАС" оспаривал эти решения в суде и выигрывал процессы.

Сама администрация в рамках другого разбирательства, стартовавшего летом 2024 года, добивалась возвращения земельных участков площадью 657 кв. метров и 10,4 тыс. кв. метров, расположенных в границах квартала. Судя по материалам дела, они находятся в собственности "ДомАС".

Истцом выступал глава города. Тогда этот пост занимала Елена Лапушкина. На время разбирательства суд принял обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать любые регистрационные действия, а Роскадастру — кадастровые процедуры в отношении земельных участков. Рассмотрение иска приостанавливали из-за других процессов между сторонами.

В конце августа суд вынес решение. Главе города, которым сейчас является Иван Носков, в иске отказали, а обеспечительные меры отменили, пишет Волга-Ньюс.