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МЧС СО: тополиный пух пожарoопасен

31 мая 2025 17:32
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Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью.

В Самарской области продолжается период цветения тополей. Улицы населенных пунктов заполняет «белый снег», который не только добавляет проблем людям со склонностью к аллергическим реакциям, но и является пожароопасным фактором.

Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Он скапливается на тротуарах, во дворах, возле сараев, гаражей, под транспортными средствами и повышает риск возникновения пожаров. Загоревшийся и вовремя не потушенный пух может поджечь дом или дачу.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайся простых правил:

- не поджигайте тополиный пух;

- пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха;

- не бросайте непотушенные окурки и спички на улице;

- очищайте придомовую территорию от скопления пуха, облейте его водой;

- установите на участке бочки с водой, ящики с песком и огнетушитель;

- при сварочных работах на улице убедитесь, что рядом нет скоплений пуха.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните на телефон службы спасения «01», с мобильного - «101», «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Самара

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